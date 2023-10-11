«الأوقاف»: خطبة الجمعة تحمل عنوان «عهد الأمان.. مفهومه والحقوق»

قالت وزارة الأوقاف المصرية، قبل قليل، إن خطبة الجمعة المقبل، الموافق 13 أكتوبر سوف تكون بعنوان «عهد الأمان .. مفهومه والحقوق المترتبة عليه».

وأعلنت تغيير خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف، والتي كانت بعنوان «فضل إغاثة المكروبين»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

تفاصيل خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف

أوضحت وزارة الأوقاف أن تفاصيل خطبة الجمعة المقبل تأتي كالتالي: «الحمدلله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين».

وبعد:

فإن الإسلام دين الأمن والأمان والوفاء، وإن الوفاء بالعهد قيمة أخلاقية وإنسانية عظيمة، بها تدعم الثقة ويتحقق الأمن والأمان بين الناس، وبين الشعوب بعضها مع بعض، ويقول الحق سبحانه وتعالى: «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا»، فمن أبرم عقداً أو عهداً وجب عليه احترامه والإلتزام به، ويقول الحق سبحانه: «بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين»، ويقول جل شأنه: «ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما».