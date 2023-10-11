تسليم 433 رأس ماشية في مطاي وسمالوط بالمنيا ضمن برنامج «فرصة»

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تقديم كل سبل الدعم المادي والمعنوي للقرى النائية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها معظم دول العالم، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على زيادة إسهاماتها في كافة برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي التي من شأنها تخفيف العبء عن تلك الفئات التي توليها الحكومة اهتماما بالغا، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة.

تسليم ماشية للأهالي في سمالوط

وقال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن، إن المديرية قامت بتسليم 160 رأس أغنام لـ40 مواطناً بقرية الروبي بمركز سمالوط شمال المنيا، و273 رأس أغنام لـ91 أسرة مستفيدة بقرية أبو عزيز بمركز مطاي، وذلك في إطار برنامج «فرصة»، والذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الشريكة ومنها جمعية «الحق والحياة»، لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة.

عمليات فحص وتحصين ضد الأمراض الوبائية

من جانبه، أشار الدكتور فتحى عبد العال وكيل مديرية الطب البيطرى إلى أن المديرية أجرت عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية، وإنهاء إجراءات ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، إضافة إلى صرف 200 كجم علف مجانا لكل مستفيد.