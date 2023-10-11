محافظ المنيا: رصف طريق الخريجين بطول 9 كيلومترات

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود وحدة الرصف والانشاءات في تحسين شبكة الطرق والارتقاء بالبنية التحتية، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات وهو ما يظهر جلياً فيما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية بالقرى والمراكز تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

المتابعة الدورية والوجود الميداني

وشدد محافظ المنيا على ضرورة المتابعة الدورية والوجود الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة، مشيرا إلى أنه جار استكمال تنفيذ الخطة المركزية للرصف لعام 2023-2024 والتي تشمل إعادة رصف طريق الخريجين بالمنيا بطول 9 كيلومترات وعرض 7 أمتار وإعادة رصف الطريق من كمين دمشير وحتى الطريق الواصل للصحراوي الغربي بالمنيا بطول 10 كيلومترات وعرض 15 مترا، إلى جانب إعادة رصف وتوسعة الطريق المؤدى للصحراوي الغربي من قرى الخريجين بمطاي بطول 3 كيلومترا وعرض 7 أمتار.

أعمال الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية

كما أوضح المحافظ أن أعمال الرصف المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة بمدينة المنيا للعام الحالي شملت البدء في استكمال رصف حى مكة إلى كوبرى ماقوسة بطول 1.3 كيلومتر، إلى جانب اعادة تأهيل ورصف 10 شوارع رئيسية منها (إعادة رصف بداية شارع مصر حتى كوبرى الإبراهيمية بطول 750 مترا وعرض 15 مترا ـ إعادة رصف منطقة خلف أبراج الري بطولة 400 مترا وعرض 8 أمتار وإعادة رصف شارع أحمد ماهر من ميدان بالاس حتى شارع بورسعيد بطول 2500 متر وعرض 7.5 متر.