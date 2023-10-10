محافظ المنيا: مصر تخوض عبورا جديدا بقيادة الرئيس السيسي

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة، ضمن احتفالات المنيا بمناسبة مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور عصام الدين فرحات رئيس الجامعة، واللواء آسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والعميد إيهاب بكري المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية، وأهالي المحافظة.

حرب أكتوبر استعادت فيها مصر مكانتها

قدم محافظ المنيا خالص التحية والاعزاز والتقدير لشهدائنا الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن، مؤكدًا أن حرب أكتوبر استعادت فيها مصر المكانة التي تليق بها بفضل قواتنا المسلحة الباسلة التي ضحى أبناؤها الأبطال بكل غالٍ ونفيس لتحرير الأرض واستعادة الكرامة، وقدمت نموذجًا يُحتذى به في الحرب والمعارك وفي براعة التخطيط الاستراتيجي والقيادة الحكيمة.

وأكد أن مصر لا تزل تخوض معركة بناء وعبور جديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مضيفًا أن مصر تسير بخطى ثابتة من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة للتنمية والبناء والتطوير على نسق فكري واجتماعي وإنساني لتوفير «حياة كريمة» للجميع مستلهمة من روح أكتوبر المجيدة وروح أبطالها الذين صنعوا لوطنهم فخرًا جديدًا وأملأً في مستقبل أكثر إشراقًا.

فقرات موسيقية وغنائية لفرقة التخت العربي

تضمن الحفل فيلمًا تسجيليًا حول انتصارات أكتوبر المجيدة من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى فقرات موسيقية وغنائية لفرقة التخت العربي بقيادة المايسترو الدكتور ياسر معوض.

وقدمت مجموعة مختارة من الأغاني الوطنية التي تعبر عن فرحة المصريين بنصر أكتوبر وتغني بها المصريون على مدار 5 عقود منها «يا أغلى اسم في الوجود – أحلف بسماها وترابها – صورة – بالأحضان – عظيمة يا مصر – على الربابة – بلادي – يا حبيبتي يا مصر – قوم يا مصري – النهر الخالد»، بالإضافة إلى عرض فرقة كورال الأطفال بقصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي لمجموعة مختارة من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية.