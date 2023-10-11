«التطرف الفكري والسلوك الأخلاقي».. ندوة لرابطة خريجي الأزهر بمطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في محافظة مطروح، اليوم، لقاء توعوي وتثقيفي لطالبات مدرسة التمريض في مدينة الحمام، تحت عنوان «التطرف الفكري والسلوك الأخلاقي».

الوقاية من العنف والتطرف

تهدف ندوة رابطة خريجي الأزهر الشريف، إلى توعية الطالبات بالأمن الفكري، وتعزيز منهجية الوقاية من العنف والتطرف، والعمل على مشاركتهن في بناء نسيج اجتماعي مترابط، ينشر قيم التسامح وقبول الآخر وحقوق الإنسان.

وتناول الشيخ إسلام سعودي الشامي، عضو المنظمة بمدينة الحمام بمحافظة مطروح، خلال اللقاء عدد من المحاور عن مفهوم التطرف الفكري والسلوكي والأخلاقي وأثره السلبي على المجتمع، وبعده عن صحيح الدين، كما بين العلاقة بين التطرف والأخلاق الشاذة، وبين الدين والأخلاق الفاضلة، إلى جانب استعراض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالغلو والتطرف الديني في العبادات والمعاملات والأخلاق، وكيف يصل الإنسان إلى مرحلة الغلو والتشدد والقسوة والعنف وأثارها المدمرة على الفكر الإنساني والحياة والتواصل المجتمعي.

الأسباب المؤثرة في الانفلات الأخلاقي

واستعرض عضو المنظمة ببيان الأسباب المؤثرة في الانفلات الأخلاقي، وأثر التفكك الأسري على الشباب، وكيف عالج المنهج الوسطي بالإسلام الأفكار المتطرفة وكيف ضرب لنا المثل والقدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرحمة والمودة واللين ونبذ التشدد والغلو والإصلاح للنفس والذات وتزكيتها وحسن المعاملة.

وسلط الضوء علي الآثار السلبية في التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، والحفاظ على كيان الأسرة والمجتمع، والمفاهيم الخاطئة عن الزواج والتهاون في الكيان الأسري عند كثير من الشباب.