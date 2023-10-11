صفات الشخصية المعتدلة.. ملتقى الطفل بالجامع الأزهر يواصل توعية النشء

يواصل الجامع الأزهر الشريف السبت المقبل، عقد حلقة جديدة من ملتقى الطفل، الذي يأتي تحت عنوان: «الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح»، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمتابعة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف.

ويحاضر في الملتقى الدكتور محمد عبد الخالق، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، موضحا صفات الشخصية المعتدلة، بينما يستعرض الدكتور حازم مبروك، الباحث بوحدة شرح كتب التراث والمونتاج العلمي بالجامع الأزهر، شرح «المفعول له».

وأكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن ملتقى «الطفل الخلوق والنظيف والفصيح»، يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيراً إلى أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات ، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.

يأتي ملتقى الطفل الذي يعقد السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.