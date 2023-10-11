«الأزهر» يُقدم روشتة لتأمين البيوت من الحسد.. منها قراءة سورة البقرة

الحسد مشاعر بغيضة يحملها الإنسان في قلبه للآخرين وقد ذُكر في القرآن الكريم وحذر منه الرسول الكريم في العديد من أحاديثه النبوية الشريفة، ولذلك أصدر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف روشتة لتامين البيوت من كل مكروه وشر.

كيفية تأمين البيوت من العين

وحول روشته مجمع البحوث الإسلامية بشأن تأمين البيوت من العين والحسد فقد جاءت كالتالي:

1- قراءة سورة البقرة:

لقول رسول الله: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» (مسلم)

2- قراءة قوله تعالى: وقل رَبِّ أعوذ بك من همزات الشياطين (97) وأعوذ بك رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون (98) المؤمنون

3- ذكر الله تعالى عند دخول البيت

لقول قال رسول الله: «إذا دخل الرَّجُل بيته فذكر الله عند دخوله وَعِنْدَ طَعَامِه، قال الشيطان: لا مبيت لكم، ولا عشاء وإذا دخل، فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتُمُ المَبيتِ، وَإِذَا لَمْ يذكر الله عند طعامه، قال: أدْرَكْتُم المبيت والعشاء». (مسلم)

4- المداومة على المأثور

لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج من البيوت.

يجب على المسلم المداومة على قراءة الأذكار

وفي هذا السياق، قال الشيخ عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إنَّه يجب على المؤمن أن يداوم على قراءة القرآن الكريم والآيات المنجيات من شرور الدنيا، فضلا عن المداومة المستمرة يوميا لقراءة أذكار الصباح والمساء.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في تصريحات لـ«الوطن» بأن قراءة المعوذتين له فضل كبير في الوقاية من العين والحسد، وذلك لما روى عن عائشة رضى الله عنها، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كلَّ ليلةٍ جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما: «قل هو الله أحد»، و«قل أعوذ برب الفلق»، و«قل أعوذ برب الناس»، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات».