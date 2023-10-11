«الأزهر العالمي للفتوى» يضع روشتة لتنظيم العام الدراسي.. «لا تنسوا أوقات الترفيه»

وضع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، روشتة للطلاب لتنظيم العام الدراسي، بعد مرور أيام قليلة على انطلاقه، حيث لفت المركز إلى أهمية التنظيم والاستغلال الأمثل للوقت أثناء اليوم الدراسي.

طرق تنظيم الوقت

- استقبال العام واليوم الدراسي بنشاط وحيوية ويقظة.

- الإقبال على العلم.

- الاستعاذة بالله من الكسل.

كيفية تقسيم اليوم الدراسي

ولفت مركز الأزهر إلى أنّه يجب أن يكون هناك وقتا للراحة والترفيه والعائلة وغيرها من الأوقات الهامة في حياة الفرد، متابعا: «على الطالب تنظيم مكتبه وأوراقه وكتبه، وإحضار مفكرة مقسمة بشكل يومي لإعداد جدول للدراسة مع تخصيص وقت كافِ لكل مادة دراسية».