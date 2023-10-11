تكريم نادي «مياه الدقهلية» لكرة القدم بعد صعوده للقسم الثالث للدوري

كرّم المهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، مجلس إدارة نادي مياه الدقهلية بقيادة المهندس ناجي شكر، رئيس النادي، وذلك لصعود الفريق الأول لكرة القدم للقسم الثالث بالدوري المصري، وفريق 2006 لدوري القطاعات.

تكريم نادي «مياه الدقهلية»

وأشار «نصر»، في تصريحات صحفية، إلى أن التكريم جاء بعد أن حصل الفريق على تكريم الاتحاد المصري لكرة القدم، ومنطقة الدقهلية لهم بعد الصعود.

وتسلم التكريم من شركة مياه الدقهلية كل من المهندس ناجي شكر، رئيس النادي، وبحضور شبانة محمد شبانة، نائب رئيس النادي، والمهندس مجدى الجيار، عضو المجلس.

صعود فريق «مياه الدقهلية» للقسم الثالث بالدوري المصري

وأكد «نصر»، أن تكريم النادي جاء في إطار حرص الشركة على تشجيع النشاط الرياضي، وحث القائمين على النادي لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترفع اسم الشركة عاليًا.