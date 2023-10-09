تكريم عمر خيرت وعبدالله حلمي في مهرجان الموسيقى العربية

أعلن مهرجان الموسيقى العربية عن تكريم عدد من الموسيقيين الكبار خلال حفل افتتاح الدورة 32 من المهرجان المقرر اقامته نهاية الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يتمّ تكريم كلا من عمر خيرت وعبدالله حلمي والشاعر الراحل حسين السيد والفنان الراحل أحمد الحجار من مصر والفنان المغربي فؤاد زبادي، إذ أنه من المقرر أن يشارك في المهرجان هذا العام عدد من الفنانين المصريين أبرزهم هاني شاكر وعلي الحجار ومدحت صالح.

المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

ويُقام حاليًا المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بالمسرح الصغير للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التي يديرها المايسترو هاني فرحات وتقام في الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية.