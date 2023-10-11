تكريم طلاب جامعة دمياط بختام برنامج التدريب العملي المتكامل بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، تكريم طلاب كلية الآداب جامعة دمياط قسم نظم المعلومات والمساحة في ختام فعاليات برنامج التدريب العملي المتكامل لهم بمركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة الدقهلية، وجاء التكريم كجزء من الدور المجتمعي المتميز للجهاز التنفيذي لمحافظه الدقهلية من خلال التواصل مع المؤسسات العلمية والأكاديمية لتبادل الخبرات العملية في مجال العمل والاستفادة من المختصين في المجالات المختلفة.

تكريم طلاب آداب دمياط بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في تصريحات صحفية إلى أن تكريم الطلاب جاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم طلاب الجامعات من خلال تدريبهم داخل كافة أجهزة الدولة ليخرج لنا جيل لديه خبرة علمية وعملية ليكون مجهزا على أعلى مستوى لسوق العمل.

وجرى تسليم الطلاب شهادات ختام الدورة التدريبية التي شاركوا فيها بنجاح، وجاءت التدريبات العملية لكسب المهارات والخبرات في مجال العمل التنفيذي على أرض الواقع من خلال المعايشة اليومية داخل مواقع العمل.

واستمرت الدورة التدريبية لطلاب كلية الآداب جامعة دمياط لمدة شهر كامل على كافة الأجهزة في مجال كشف المرافق والرفع المساحي والتغيرات المكانية وغيرها، وتضمن التدريب العملي على أحدث الأجهزة في مجال كشف المرافق والرفع المساحي مثل أجهزة GPS وجهاز التوتال ستيشين وجهاز الجيورادار، وشمل البرنامج التدريبي كورسا مكثفا للعمل على تطبيقات برنامج arc gis في إنتاج خرائط البنية التحتية، ما ساهم في اكتساب الطلاب الخبرات والمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل وربط الدراسة النظرية مع التطبيق العملي الميداني.