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اليوم.. الهيئة العليا للوفد تعقد اجتماعا لمناقشة خطة حملة عبد السند يمامة

كتب:

حبيبة فرج
12:18 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
حزب الوفد

حزب الوفد

تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد، اليوم الأربعاء، اجتماعا من أجل مناقشة خطة عمل الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس الحزب، خلال المرحلة المقبلة من الانتخابات الرئاسية 2024، وعرض البرنامج الانتخابي الخاص به على الهيئة العليا للحزب. 

 تشكيل الهيكل الكامل للحملة

ومن المقرر أن يتناول اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، مناقشة تشكيل الهيكل الكامل للحملة والعمل على تحديد المدير التنفيذي لها، هذا بالإضافة إلى مناقشة خطة انتشار حزب الوفد في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية ودور الحملة الانتخابية، إلى جانب تحديد مواعيد المؤتمرات الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل خلال الفترة القادمة. 

كما يتناول الاجتماع جانب مناقشة وبحث مسألة تبرع أعضاء حزب الوفد اختياريا للحملة الانتخابية لعبد السند يمامة، وكان الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي المحتمل، أكد في تصريحات صحفية سابقة، أن كل مقرات الحزب على مستوى محافظات الجمهورية، جاهزة على الوجه الأكمل لهذا العرس الديموقراطي.

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