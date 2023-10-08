«قصور الثقافة» تشارك في معرض شرم الشيخ الأول للكتاب بجنوب سيناء

قال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة تستعد للمشاركة في معرض شرم الشيخ الأول للكتاب بمحافظة جنوب سيناء، والذي تنظمه الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين في السوق القديمة بشرم الشيخ خلال الفترة من 12 حتى 21 أكتوبر 2023.

توصيل المنتج الثقافي إلى مختلف ربوع مصر

وأضاف البسيوني، خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، أن معرض شرم الشيخ الأول للكتاب يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء على مختلف الأصعدة، وخطة وزارة الثقافة لتنظيم سلسلة من المعارض الداخلية، بهدف توصيل المنتج الثقافي إلى مختلف ربوع مصر.

فعاليات وأنشطة متنوعة في المعرض

وتابع: «وتشارك هيئة قصور الثقافة بالعديد من العناوين والمتضمنة أحدث الإصدارات من مختلف سلاسل النشر بالهيئة»، مشيرا إلى أن الهيئة تشارك أيضا بمجموعة متميزة من الفعاليات والأنشطة الفنية المصاحبة للمعرض، من أبرزها عروض فرق الفنون الشعبية.

وأصدرت قصور الثقافة العديد من الإصدارات المتميزة في العام الجاري من أبرزها مجموعة كتب الدكتور طه حسين والمتضمنة 21 عنوانا، ووفرتها الهيئة بأسعار مخفضة للجمهور، إضافة إلى كتاب «طه حسين الإنسان والمشروع» للدكتور صبري حافظ، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 50 على رحيل عميد الأدب العربي.

وأصدرت عناوين متنوعة من سلاسل الهيئة منها، كتاب «أصل الأنواع» لتشارلز داروين ترجمة إسماعيل مظهر، كتاب «الحملة الفرنسية وظهور محمد علي» للدكتور محمد فؤاد شكري، و«كتاب في كلمة وكلمة في كتاب» للنقاد لراحل علاء الديب وغيرها.