إنجازات 10 سنوات.. تطوير مطار الغردقة الدولي لاستيعاب 12 مليون راكب سنويا

اهتمت الدولة بتطوير المواني والمطارات ضمن المشروعات القومية الكبرى بمحافظة البحر الأحمر، على رأسها مطار الغردقة الدولي، لتشجيع الاستثمار السياحي وجذب مزيد من السائحين الأجانب.

تطوير مطار الغردقة

وكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مطار الغردقة شهد إنشاءات وتطوير السنوات الأخيرة، لصالتي الركاب رقم 1 و2، والتي تصل قوتهما الاستيعابية إلى 12 مليون راكب سنويا، للقضاء على التكدس، ويصبح جاهزا لاستقبال الحركة الجوية من كل أنحاء ‏العالم.

وأشار إلى الانتهاء من تطوير مطار الغردقة الدولي، الذي يقع على مساحة 93 ألف متر مربع، ومكون من 4 طوابق، لاستيعاب حركة الطيران، وزيادة عدد المواقف للطائرات، وتحسين منظومة الإنارة، وتطوير مناطق إجراءات السفر الدولي، وإنشاء مناطق منتزهات ومنطقة ترفيهية.

وتضمنت عملية تطوير مطار الغردقة مبنى الركاب، تطوير عدد 72 كاونترا لإنهاء إجراء السفر والوصول، وكاونترين لخدمة الأمتعة كبيرة الحجم، كما تم تطوير البنية التحتية لمنطقة إجراءات السفر الدولي، ومنظومة السيور، ومنطقة فرز الحقائب للمغادرين، من خلال العمل بنظام نقل آلى يحتوى على 6 سيور لنقل حقائب الركاب المغادرين، و9 سيور كهربائية لاستلام أمتعة الركاب القادمين، وتركيب منظومة كاميرات مراقبة أمنية.

مطار الغردقة استقبل 49 ألف رحلة طيران عام202‪2

ومن جانبه، قال أسامة أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إنّ مطار الغردقة استقبل 49 ألف رحلة العام الماضي، أقلت نحو 9 ملايين راكب بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية، بمعدل زيادة 140% عن العام قبل الماضي، مؤكدا دعم الدولة للقطاع السياحي وتشجيع الاستثمار السياحي في البحر الأحمر.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» بأن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي جاء ضمن جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية في مدينة الغردقة، لخدمة الاستثمار السياحي، بهدف تحسين الخدمات المقدمة، وتحقيق الرؤية الاقتصادية لمصر والوصول إلى استقبال 30 مليون سائح خلال عام 203‪0