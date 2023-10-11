«الصحة» تنفي اكتشاف إصابات بين الطلاب بعد التطعيم ضد الالتهاب السحائي

نفي مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان، وجود أي حالات مصابة بين الطلاب بعد حصولهم على تطعيمات الالتهاب السحائي، وقال المصدر لـ«الوطن»: «نواجه كل عام مثل هذه الشائعات، بعد مجموعة من التطعميات التي يحصل عليها الطلاب في بداية العام الدراسي».

تطعميات الطلاب في المدارس

وتابع المصدر: «التطعميات المقررة من قبل وزارة الصحة والسكان، لطلاب المدارس، تكون للصفوف الأولى في كل المراحل، رياض الأطفال والابتدائي، والإعدادي، والثانوي، إذ يجري تطعيمهم (نصف سم من الطعم) تحت الجلد، بعضلة الذراع اليسرى الخلفية».

أضاف المصدر: «الصف الثاني والصف الرابع الابتدائي يجري تطعيمهم بطعم (الثنائي كبار) بمقدار نصف سم عضل بعضلة الذراع اليسرى، وهي جرعات تنشيطية».

الأعراض الجانبية لتطعميات الأطفال

وأكد المصدر أن هناك مجموعة من الأعراض الجانبية للتطعميات لا تظهر على الأطفال فقط بل جميع من يحصل على التطعميات بشكل عام، وهي ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العظام وإحساس بالتعب والإرهاق، وتزول جميعا دون أي تدخل، ولا تحتاج إلى زيارة الطبيب، بل تحتاج راحة يومين فقط.