مواعيد تطعيمات شلل الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات في الدقهلية

عقدت مديرية الصحة بالدقهلية اليوم، اجتماعات مكثفة استعدادا لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بضرورة الإعداد والتجهيز لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، من أجل الحفاظ على مصر خالية من المرض.

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وأكدت مديرية الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، عن بدء استعداداتها للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، المقرر تنفيذها خلال الفترة من 11 حتى 14 ديسمبر المقبل، بحضور الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي إلى جانب الدكتور إبراهيم محمود والدكتور محمود عاشور مشرفي وزارة الصحة.

أعمار الأطفال في حملة شلل الأطفال

وقال الدكتور شريف مكين، إن التطعيم يشمل جميع الأطفال المتواجدين بالنطاق الجغرافي لفرق التطعيم بالمحافظة من سن يوم حتى سن 5 سنوات، مضيفا أن الهدف المرجو من الحملة هو الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وبحث الاجتماع أهم نقاط خطة الحملة اعتبارا من تحديث الخرائط الخاصة بفرق التطعيم والتشديد على تحديد المناطق الحدودية والأماكن عالية الخطورة، التي يوجد صعوبة في الوصول إليها.

تدريب فرق شلل الأطفال

وشدد الحاضرون على أهمية تدريب الفرق على فن التعامل مع الجمهور وإزالة المعوقات السابقة مع ضرورة تحقيق أهم أهداف الحملة وهى الوصول إلى المستهدف وشدد على صلاحية معدات سلسلة التبريد وذلك حفاظا على كفاءة الطعوم وتوزيعها.