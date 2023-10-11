محافظ المنيا يبحث مشاكل المواطنين مع أعضاء مجلس النواب

التقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بعدد من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة بعض القضايا المجتمعية والملفات الخدمية المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء المجلس والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ذلك بحضور كل من النواب أشرف الأحمداوي، ومحمد مصطفي، وأحمد عبد المنعم.

التوصل لحلول عاجلة للمشكلات

وأشار المحافظ، إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات متتالية يتم عقدها مع أعضاء مجلس النواب، من أجل التوصل لحلول عاجلة للمشكلات التي تواجه المواطنين بالمحافظة، مع الاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي يطرحها النواب؛ حول الاحتياجات والمتطلبات المختلفة بهدف التوافق على أفضل السُبل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

فحص ودراسة عدد من الطلبات

واستجاب المحافظ خلال اللقاء لعدد من الطلبات المقدمة من النواب، موجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.

ويعقد محافظ المنيا اجتماعات مستمرة مع أعضاء مجلسي والنواب والشيوخ الممثلين لجميع دوائر المحافظة للتعرف علي أهم المشكلات التي تواجه أبناء المحافظة خاصة المتعلقة بالقطاع الخدمي ويتم العمل علي حلها، حيث يعطي المحافظ تعليمات للجهاز التنفيذي بالتعامل مع طلبات المواطنين بمنتهي الجدية والعمل علي حلها في أسرع وقت ممكن.