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وزير الخارجية: نسعى لتنمية العلاقات مع إيطاليا في قطاع الطاقة

كتب:

محمد عزالدين
04:57 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
وزير الخارجية سامح شكري

وزير الخارجية سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه جرى خلال المباحثات الثنائية مع وزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تايانى، اليوم الأربعاء، صياغة بيان مشترك يتناول الاهتمامات فيما بين البلدين، في إطار تنمية العلاقات وجهود تعزيز أهداف مصر التنموية، والعمل في النطاق السياسي وقضايا الهجرة غير الشرعية ومقاومة التنظيمات العاملة في هذا المجال وتوسيع رقعة التعاون الثقافي.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»: «نسعد بالزخم الحالي في العلاقات المصرية الإيطالية، ونتطلع للتواصل والتنسيق بما يأتي برؤية مشتركة حول مجالات التعاون، ونحن لنا أطر عديدة من ضمنها منتدى غاز شرق المتوسط، ونسعى لتنمية العلاقة في إطار الطاقة سواء الغاز أو الكهرباء».

 

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