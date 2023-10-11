 عاجل.. «تعليم القاهرة» تعلن نتيجة المقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم.. استعلم الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة المرحلة الأولى للمقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم، واختيار إدارة التسكين للمقبولين.

أكدت مديرية التعليم بالقاهرة، طباعة الإخطار والتوجه به مع صورة بطاقة الرقم القومي في الميعاد والمكان المحددين في الإخطار، لاستلام جواب التسكين، ولمعرفة النتيجة عبر الموقع الرسمي للتنسيق على الرابط التالي

https://generaltansikcairomoe.com/