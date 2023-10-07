رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم.. «التنظيم والإدارة» يوضح

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم مساعد، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهذا للعام الثاني، ضمن توجيهات وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتلبية رغبة وزارة التربية والتعليم، في توفير معلمين بها.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

وأعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنّ رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم هو التالي «https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx»، مشيرا إلى أنّ هذا للمتقدمين من محافظتي الجيزة والقاهرة، منوهًا أن «التنظيم والإدارة» ستعلن باقي المحافظات تباعا، محافظة تلو الآخرى.

وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على توجيه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بفتح باب التظلم للمتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم مساعد، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمدة أقصاها أسبوعين، منوها إلى أهمية الاستعداد لمسابقة 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثالث، لطرحها في شهر يناير المقبل لعام 2024.

موعد تسكين المدرسين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

وقال وزير الدولة لشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، إنه سيجري تسكين المعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم مساعد، خلال أيام، وذلك بحسب توزيعهم الجغرافي، لكن بعد توقيع قرارات التعاقد.