نتيجة مسابقة 30 ألف معلم.. إعلان رابط الاستعلام في القاهرة والجيزة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن إتاحة نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني ضمن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم من المعلمين.

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه في بيان أمس، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإعلان نتيجة مسابقة شغل وظائف معلم مساعد في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للمتقدمين في محافظتي القاهرة والجيزة، والتي أتاحها الجهاز عبر هذا الرابط.

فتح باب التظلم اليوم

ومن المقرر أن يعلن الجهاز نتيجة باقي المحافظات تباعًا، بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ووجه رئيس الوزراء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بفتح باب التظلم للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ولمدة أسبوعين، والاستعداد لمسابقة 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثالث لطرحها في شهر يناير 2024.