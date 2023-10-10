السفير الفلسطيني بموسكو: لا مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي في روسيا

في ظل الأزمة الحالية في المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، أكد السفير الفلسطيني في روسيا، عبد الحفيظ نوفل، أنّ التحضيرات جارية حاليًا لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى موسكو.

السفير الفلسطيني في روسيا: اتصالات مكثفة

وفي تصريحات لقناة «روسيا اليوم»، أكد السفير الفلسطيني في روسيا أن هناك اتصالات يومية تحافظ عليها فلسطين مع العاصمة الروسية، وأنهم يعملون بجد على تجهيز زيارة الرئيس عباس إلى موسكو.

السفير الفلسطيني في روسيا: لا مفاوضات مع الاحتلال في موسكو

وردًا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات بين قادة فلسطين وإسرائيل في موسكو، أوضح السفير الفلسطيني في روسيا أن هذا الاحتمال لم يعد واردًا في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتابع بالقول: «نعتقد أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل، ونشعر أن ما حدث في غزة يجب أن يكون إشارة جدية للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

وشدد السفير الفلسطيني في روسيا على أهمية استئناف المفاوضات تحت رعاية اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، وبمشاركة الدول المعنية، متحدثا عن الحاجة الملحة للتحرك الدولي لمعالجة الأوضاع الصعبة في المنطقة والعمل نحو تحقيق السلام والاستقرار.