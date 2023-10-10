روسيا: مقتل 60 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدرعتين في دونيتسك

أحبطت القوات الروسية، 6 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان بـ«مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق أوكرانيا،، وكبدت الجيش الأوكراني خسائر بشرية تقدر بنحو 60 عسكريًا وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وفقا لما أعلنه مدير المركز الصحفي لمجموعة «قوات المركز» الروسية ألكسندر سافتشوك.

وأشار سافتشوك في تصريح لوكلاة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى شن مجموعة الطيران التكتيكي التابعة لمجموعة «قوات المركز»، ضربات جوية استهدفت جسرا و3 نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على محور «كراسني ليمان»، وفقا لما ذكره وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.

روسيا: نستخدم أسلحة عالية الدقة لتدمير إمكانات حكومة زيلينسكي العسكرية

وفي وقت سابق، حذرت «موسكو»، في الأمم المتحدة، من أن مخازن الحبوب والموانئ الأوكرانية سيتم تدميرها إذا تم استخدامها لتخزين المعدات العسكرية، وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده لا تضرب أهدافا مدنية ولا تستهدف المدنيين، مشيرا في اجتماع لـ«مجلس الأمن الدولي»، إلى استخدام أسلحة عالية الدقة حصريا لتدمير الإمكانات العسكرية للحكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والأشياء المرتبطة به.

من جانبه، قال مسؤول ألماني، إن بسبب أوكرانيا، الدول الأوروبية، نقصا كبيرا في الذخيرة، وأوضحت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، أن الدول الأوروبية تشعر بالقلق بسبب عدم قدرتها على إرسال مساعدات عسكرية لإسرائيل بعد انتهاء احتياطاتها على خلفية إرسالها إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جون كيربي، قال في وقت سابق، إن بلاده تعتزم مواصلة دعم أوكرانيا، مضيفا ردا على سؤال حول ما إذا كانت الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط ستؤثر على تقدم المساعدة لكييف، إن الإدارة برئاسة جو بايدن تعتزم السعي لتخصيص أموال لأوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة من الهجوم المضاد ضد روسيا.