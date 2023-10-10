روسيا تهاجم أوكرانيا بـ36 طائرة مسيرة

ذكر سلاح الجو الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أنّ روسيا شنّت هجومًا بنحو 36 طائرة مُسيرة خلال الليل على أوكرانيا، مُضيفًا أنّ أنظمة الدفاع الجوي دمرت 27 منها.

وأكد أنّ الهجمات استهدفت مناطق أوديسا وميكوليف وخيرسون، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأوضحت إدارة منطقة خيرسون عبر قناتها على تيليجرام، أنّ روسيا نفذت أمس 79 قصفًا بقذائف مورتر ونيران المدفعية والطائرات المُسيرة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص وإلحاق أضرار بعدة مبانٍ.