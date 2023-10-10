رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

روسيا تهاجم أوكرانيا بـ36 طائرة مسيرة

كتب:

هانى حسن
09:27 ص | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
طائرة مسيرة - صورة أرشيفية

طائرة مسيرة - صورة أرشيفية

ذكر سلاح الجو الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أنّ روسيا شنّت هجومًا بنحو 36 طائرة مُسيرة خلال الليل على أوكرانيا، مُضيفًا أنّ أنظمة الدفاع الجوي دمرت 27 منها.

وأكد أنّ الهجمات استهدفت مناطق أوديسا وميكوليف وخيرسون، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأوضحت إدارة منطقة خيرسون عبر قناتها على تيليجرام، أنّ روسيا نفذت أمس 79 قصفًا بقذائف مورتر ونيران المدفعية والطائرات المُسيرة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص وإلحاق أضرار بعدة مبانٍ. 

اقرأ المزيد:

أوكرانيا تعلن إسقاط صاروخ كروز و29 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

سلاح الجو الأوكراني: تدمير صاروخ باليستي و27 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

مقتل 170 جنديا أوكرانيا وتدمير 200 طائرة مسيرة

إعلام روسي: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود

«الدفاع الروسية»: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم