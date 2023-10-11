رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتابع سير اختبارات المقرأة لـ«محفظي الرواق»

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ سير أعمال اختبارات المقرأة لمحفظين الرواق الأزهري الذين أنهو الدورة الخاصة بمقارئ الجامع الأزهر، للاطمئنان على المستويات العلمية للمحفظين ومدى تمكنهم من إتقان حفظ القرآن الكريم وعلومه، والإلمام بالتجويد والقراءات.

حضور 60 محفظا

وتأتي المقرأة الخاصة بمحفظي الرواق الأزهري ضمن أعمال التنمية المهنية للعاملين بالرواق الأزهري في كافة فروعه، إذ وأُقيمت اختباراتها بمدرج معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، بحضور 60 محفظاً، وذلك تحت إشراف وتنفيذ مسئولي فرع رواق كفر الشيخ.

وشهد سير الاختبارات برفقة رئيس المنطقة؛ الوفد القادم من الجامع الأزهر الشريف، برئاسة الشيخ عبد الكريم جمال الدين، والشيخ صابر محمد السعيد، والشيخ محمد أبو جبل، وفي ظل حضور الدكتور أحمد سعد عقل، مدير إدارة الرواق الأزهري بمحافظة كفر الشيخ.

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يشيد بالتنظيم الجيد

ومن جانبه أبدى رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية إعجابه بالمستوى العلمي الفائق للمتقدمين للعمل كمحفظين بمقرأة الرواق الأزهري، مشيداً بالإعداد والتنظيم الجيد لسير الاختبارات، ومشيراً لبعض التوجيهات التي من شأنها النهوض بالمستوى العلمي والإداري بفروع الرواق، عازماً بتقديم كامل الدعم من المنطقة للنهوض بإدارة الرواق الأزهري بالمحافظة.

جدير بالذكر أنّ عدد محفظي الرواق الأزهري بمحافظة كفر الشيخ 349 محفظًا موزعين على عدد 42 فرعًا بمختلف مراكز المحافظة، يقومون على التدريس لعدد 14 ألف و700 دارسًا من الأطفال والكبار.

ويأتي هذا المشروع تحت مظلة ورعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وبإشراف من فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر الشريف، والشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة شؤون الأروقة، وفضيلة الدكتور هاني عودة، مدير عام الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف.