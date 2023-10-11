جني ألفي فدان قطن في كفر الشيخ

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إنه جرى حصاد 2050 فدان قطن طويل التيلة وفائق الطول، مشددًا على أن المحصول هذا العام مبشر جدا.

إنتاجية فائقة من القطن

وأضاف «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن إنتاجية فدان القطن في الموسم الحالي تتراوح ما بين 13 حتى 14 قنطارًا، لافتا إلى أن المحصول سيعود بالخير الوفير والمال الكثير على المزارعين.

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القطن في أراضي محافظة كفر الشيخ 2023، بلغت بنحو 85 ألف فدانا، وهي حوالي ثلث المساحة في محافظات الجمهورية والتي تصل لـ250 ألف فدان.