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صفارات الإنذار تدوي في عسقلان وكارميا وزيكيم شمال الحدود مع غزة

كتب:

هانى حسن
12:43 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأنَّ صفارات الإنذار تدوي في عسقلان وكارميا وزيكيم شمال الحدود مع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

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