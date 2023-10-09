وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم قذائف الفسفور المحرمة دوليا شمال غزة

أفادت وسائل إعلامية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لا تزال تواصل قصف قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، تستخدم الفسفور المحرم دوليًا خلال غاراتها.

استخدام الفسفور المحرم في الغارات على غزة

وحسبما أفادت به شبكة قدس الإخبارية، فقد استهدف سلاح الجو لقوات الاحتلال منازل الفلسطينيين ونقاط لحركة حماس في قطاع غزة، فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ نحو تل أبيب والمستوطنات الإسرائيلية.

وقالت وسائل الإعلام إن قوات الاحتلال تستخدم الفسفور الممنوع دوليًا خلال غاراتها اليوم الاثنين على قطاع غزة.

ما هو الفسفور المحرم دوليًا؟

وتعتبر قنابل الفسفور الأبيض من الأسلحة المحرمة دوليًا، والتي يتم فيها مزج الفسفور الأبيض مع الأوكسجين، والتي تسبب حروق للجسم قد تصل للعظام.

كما أن تلك القنابل تتسبب في ترسب الفسفور في التربة أو الأنهار أو البحار ما يؤدى إلى تلوثها، القنابل الفسفورية تقتل كل كائن حي في دائرة قطرها 150 مترا، كما أن استنشاق الغاز الناتج عن القنبلة يؤدي لذوبان القصبة الهوائية والرئتين.

والحل الوحيد للوقاية من تلك القنابل هي الابتعاد قدر الإمكان عن مكان قذفها، بالإضافة إلى وضع قطعة قماش مبللة بالماء على الفم والأنف.