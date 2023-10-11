رنا رئيس تشارك في فيلم «أسود ملون».. أزمات الحب على شاشة السينما

تشارك الفنانة رنا رئيس في فيلم سينمائي جديد يحمل اسم «أسود ملون»، من المتوقع عرضه في عيد الحب المقبل، ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان خبر انفصالها عن خطيبها، بعد ارتباطهما لمدة اقتربت من عام.

رنا رئيس بطلة فيلم رومانسي

وتجسّد رنا رئيس شخصية مصممة أزياء، ويشاركها البطولة بيومي فؤاد والذي يقدم شخصية طبيب نفسي متخصص في الأزمات والعلاقات العاطفية وكل ما يتعلق بالحب.

أبطال فيلم «أسود ملون»

تدور أحداث الفيلم في إطار لايت اجتماعي كوميدي ورومانسي عن مشاكل الحب، بخلاف بيومي فؤاد ورنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، منة عرفة، المطرب عصام صاصا، طاهر أبو ليلية، ميس حمدان، محمود حافظ، إبرام سمير، إخراج حسن البلاسي.

ويعرض حاليًا للفنانة رنا رئيس في دور العرض السينمائي فيلم أولاد حريم كريم، مع مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، بشرى، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام قمر، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.