رئيس «قوى عاملة النواب» يدين العدوان الإسرائيلي على غزة: العالم في صمت مخجل

أدان واستنكر بشدة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واقتحام مستوطنين المسجد الأقصى، فضلا عن استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية، وآخرها نابلس، بالإضافة إلى الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا أن الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد العدوان على غزة

وأشاد رئيس لجنة قوى عاملة النواب، في بيان له اليوم، بالرسائل القوية التي أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد العدوان علي غزة: «أنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف»، وأن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى، مؤكدا أن السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد «عبد الفضيل» ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن عملية السلام يجب أن ترتكز على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وإيقاف العدوان على غزة بشكل فوري، قبل أن تتسبب بمزيد من الخسائر بالأرواح، ودون أن تؤدي إلى دوامة صراع جديدة في المنطقة.

واستنكر النائب الصمت المخجل للعالم والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين، ولا يعرف الحق والعدل لحقوق الشعب الفلسطيني، في أن يعيش في أرضه بأمن وأمان، والعالم يرى استهدف الفلسطينيين المدنيين الأبرياء، وأسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من المدنيين.

التواطؤ الغربي الأمريكي والأوروبي المستمر مع إسرائيل

كما أدان التواطؤ الغربي الأمريكي والأوروبي المستمر مع إسرائيل في هذه الجرائم ضد الإنسانية، وإرسال العتاد والسلاح والذخيرة والجيوش، والمساندة المباشرة لأبشع جرائم التطهير العرقي التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب.

ووصف العدوان الإسرائيلي بأنه وصمة عار في جبين الإنسانية والمنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية، والعالم الذي يرى الظلم يجتاح شعب أعزل مسالم، ويقذف بكل وحشية على سكان آمنين، ويقتل الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ والشباب، ولا يراعى أي إنسانية، ويمنع عنهم الماء والكهرباء والغذاء وأي مساعدات.

وطالب رئيس «قوى عاملة النواب»، بتحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف العدوان على غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في القطاع، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وقال «عبد الفضيل»: إن ممارسات إسرائيل العنيفة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والأخلاق الإنسانية المتعارفة، وتستهدف حقوق الإنسان الأساسية، مشددا على أن سيناء للمصريين فقط، ودفعنا ثمنها غال جدا، «اللى عايز يجرب يقرب أرض سيناء».