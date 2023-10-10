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ارتقاء 788 شهيدا فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة

كتب:

هانى حسن
12:58 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أنّ عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة، وصل إلى 788 فلسطينيا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، أنّ عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وصل إلى 704 شهداء ونحو 3900 مصاب بسبب عداون الاحتلال المستمر منذ 4 أيام.

ويأتي القصف الإسرائيلي المستمر منذ 4 أيام، ردا على عملية «طوفان الأقصى» الذي شنه الجناح العسكري لحركة حماس، والذي أسفر عن مقتل نحو 1000 إسرائيلي وإصابة نحو 2500 آخرين وفق السلطات الإسرائيلية. 

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