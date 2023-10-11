9 نصائح لمواجهة الشبورة والعواصف الترابية على الطرق غدا.. منها تقليل السرعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، مشيرة إلى تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، إضافة إلى هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحياناً.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وناشد خبراء الأرصاد الجوية المسافرين وسائقي المركبات بتوخي الحذر، لمواجهة الشبورة والرياح المثيرة للأتربة، من خلال اتخاذ الخطوات الآتية:

- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

- استخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

- تقليل السرعات على الطرق السريعة والصحراوية حال الشبورة الكثيفة.

- عدم التوقف في منطقة الشبورة.

- استخدام مصابيح الشبورة والتأكد من صلاحيتها قبل السفر على الطرق وتجنب التوقف.

- السير بسرعات لا تتجاوز 60 كيلومترا في الساعة، وتقليل السرعة حال زيادة كثافة الشبورة على الطرق.

- افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

- التأكد من عمل ماسحات الزجاج، بشكل طبيعي تحسبا لسقوط أي أمطار في المدن المصرية.