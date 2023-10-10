حالة الطقس غدا في المحافظات.. فرص لسقوط الأمطار وانخفاض الحرارة ليلا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدًا الأربعاء، في محافظات مصر، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حارعلى جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

انخفاض خفيف في درجات الحرارة

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من المحافظات

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة من الساعة الرابعة حتى السابعة صباحًا، مع وجود فرص لحدوث أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية الوجة البحري، تمتد إلى خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط للرياح

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

استعدادات المحافظات المصرية لموسم الشتاء

ورفعت المحافظات من درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة سقوط الأمطار.

ورفعت شركات مياه الشرب والصرف الصحي، درجة الاستعداد، حيث جرى مراجعة جاهزية جميع محطات الصرف والتأكد من أنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق التي تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرف عمليات المحافظة والوحدات المحلية والمديريات، للمساهمة والتدخل في تصريف المياه.