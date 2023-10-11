وزير الخارجية المغربي: نرحب بجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

رحب ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، بجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية، قائلا: «نحثها على مواصلة جهودها المشكورة من أجل تحقيق مصالحة فلسطينية حقيقية ودائمة».

وأضاف «بوريطة»، خلال كلمته في اجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعرضها قناة «إكسترا نيوز»، أن مجلس جامعة الدول العربية دعا على المستوى الوزاري، لعقد هذا الاجتماع الطارئ، للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة، واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، والعدوان على قطاع غزة، والبحث عن سبل وقف التصعيد الخطير.

وتابع: «ما شهدناه جميعا في الأيام الماضية من أحداث دامية ومروعة، وما واكبها من عنف منقطع النذير واحتقان خطير، يعد مؤشر أننا أمام على وضع غير مسبوق قد يدخل الصراع إلى مرحلة لا يمكن التكهن بملامحها وتداعياتها على المنطقة».