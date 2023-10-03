المغرب يحدد موعد وقيمة صرف إعانات متضرري الزلزال

كشفت حكومة المملكة المغربية بدء صرف المساعدات العاجلة المحددة بـ2500 درهم شهريا «250 دولار» لمدة سنة، للأسر التي وقعت منازلها في زلزال الحوز في المغرب في مساء الجمعة 8 سبتمبر الماضي.

اجتماع مهم للحكومة المغربية

وستصرف المساعدات بداية من 6 وحتى 16 أكتوبر الجاري، وجاء هذا خلال الاجتماع الخامس للجنة «بين وزارية» مكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الرباط، الاثنين.

وأوضحت اللجنة في بيانها: «يمكن للأسر المتضررة من الزلزال، التي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة المذكورة، تقديم التماس لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه».

المبلغ المقرر

اللجنة التي يرأسها أخنوش كشفت تخصيص مبلغ قدره 2.5 مليار درهم من الصندوق الخاص بتدبير الآثار الناجمة عن الزلزال، لدعم وتمويل هذه المشاريع في قطاعات متعددة، مثل التعليم والصحة والسكن والثقافة والسياحة والفلاحة والأوقاف، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل بسرعة وفعالية، وقد بدأت بالفعل في تنفيذ المشاريع العاجلة.

حملة ضخمة لإعادة الإعمار

وأطلقت المغرب حملة ضخمة لإعادة إعمار القرى التي دمرها زلزال الحوز، بميزانية متوقعة إجمالية تقدر بـ120 مليار درهم «نحو 11.7 مليار دولار»، على مدى 5 سنوات.

تغطية 6 مناطق

وتغطي الصيغة الأولى من البرنامج الذي أطلقه الملك محمد السادس، الأقاليم والمناطق الستة المتأثرة بالزلزال، وهي مراكش والحوز وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، مستهدفة رقعة يسكنها 4.2 مليون نسمة.