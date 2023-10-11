النائب أحمد علي: الاحتلال يخطط لإخلاء الأراضي الفلسطينية من أصحابها

حذر النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب، من مخاطر تداعيات الأزمة الراهنة حول القضية الفلسطينية، والمخطط الذي يستهدف خدمة أهداف الجانب الإسرائيلي المحتل، الذي يتعلق بإخلاء الأراضي الفلسطينية من أصحاب الأرض.

وأضاف «علي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المخطط يستهدف وضع الفلسطينيين، بين إما الموت نتيجة القصف الإسرائيلي، أو ترك أراضيهم ومنازلهم نهائيا.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا المخطط يقضي على القضية الفلسطينية، وحقهم في أراضيهم ومنازلهم، مقابل خدمة أطراف أخرى ومخطط الاحتلال الاسرائيلي، منوها بأن محاولة توطين أهالي غزة في سيناء، يقضي على القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر وتتصدى له، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.