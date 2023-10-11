قيادي بـ«مصر أكتوبر»: ترويج الاحتلال لنزوح الفلسطينيين إلى سيناء يمحو القضية

ثمن المهندس أحمد حلمي، القيادي بحزب مصر أكتوبر، البيان الصادر من مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن إدانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن مصر لن تفرط فى القضية الفلسطينية، ولن تتوقف عن مساندة الأشقاء في محنتهم، موضحا أن فكرة نزوحهم إلى سيناء تهدف لغلق القضية ومحوها من الساحة.

وأوضح «حلمي» في بيان، أن القيادة السياسية المصرية مواقفها معروفة وثابتة بالنسبة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنها دائما تطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالوقوف على مسؤولياتها، والتدخل لحل القضية الفلسطينية.

وقال القيادي بحزب مصر أكتوبر، إن الحوار الوطني بمجلس أمنائه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، منوها بأن المصريين حريصون على دعم الأشقاء والوصول لحلول سلمية.

وطالب بضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بصوره كافة، مثمنا كل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية على جميع المستويات.