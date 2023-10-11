مدرس مساعد بـ«سياسة واقتصاد» القاهرة: مصر ترفض تماما الدخول في أي صراع إقليمي

قال الدكتور محمد أشرف، المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير أبدا، موضحا أن مصر ترفض تماماً دخولها في أي صراع إقليمي، ولن تنقاد في أي تعقيدات في المحيط الإقليمي نهائيا.

وأضاف «أشرف» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر منذ بدأت الأزمة، أكدت حرصها على عدم الانخراط في الأزمة، بل نشادت بضرورة ضبط النفس وتهدئة العنف.

وأوضح أن مصر لم تنجر وراء الاستفزازات من ناحية الجانب الإسرائيلي، وتغافلتها تماما، لتبطيق مبدأها الأهم في سياستها الخارجية، وهو عدم الانخراط في أي صراع إقليمي.

يذكر أن مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى، صرحت بأن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطف هو الأخطر في تاريخها.

وقالت المصادر، إن هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي، أو النزوح خارج أراضيهم.