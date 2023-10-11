كاتب صحفي: الممارسات الإسرائيلية المستفزة أوصلت الأمور إلى حافة الهاوية

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، إنّ التحركات الأمريكية والإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، تعكس حالة حرب كبيرة، فالحشود الإسرائيلية على شمال إسرائيل والحدود اللبنانية، وهناك استعدادات لاجتياح غزة، لافتًا إلى أنه منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأحداث في السابع من أكتوبر، وهي تطالب بالتصعيد.

مصر منتبهة لما يجري على مستوى القضية الفلسطينية

وأضاف أبو شامة، في مداخلة هاتفية مع ، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هناك مناخ حرب ينعكس بطبيعة الأحوال على دول الجوار مثل الأردن وسوريا ومصر، ويؤثر في كل مناحي الحياة، لأن الشرق الأوسط منطقة محورية على مستوى العالم، وكل هذه الأمور تفرض حالة من الوعي والانتباه، أتمنى أن تكون موجودة في مصر، وعلى مستوى التعامل مع مجريات الأمور، فيما يحدث في غزة».

وتابع: «منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، فإن مصر منتبهة لما يجري على مستوى القضية الفلسطينية وحاولت ترتيب البيت الفلسطيني قبل شهور، باجتماع الفصائل في العلمين بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، كما أنها تجري اتصالات ومشاورات دائمة مع الرئيس الفلسطيني الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني».

مصر تدعم بقوة طموحات السلام في المنطقة

وأوضح أن مصر تدعم بقوة آمال وطموحات السلام في المنطقة، وفي العام الأخير دفعت حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة المنطقة إلى الهاوية بالتصعيد المبالغ فيه من العنف والأعمال الوحشية والمزيد من الاستيطان وتشجيع المستوطنين على الاعتداء على فلسطين واقتحام مسجد الأقصى باستمرار ومحاولة تغيير هويته والتعدي على المسيحيين.

وأكد أن الممارسات الإسرائيلية المستمرة والمستفزة أشعلت المشاعر في الأراضي الفلسطينية، ووصلت الأمور إلى حافة الهاوية، وهو ما تجني المنطقة ثماره الآن، وإسرائيل أولا، بعدما نفذت عمليات وحشية على مدار العام، إذ تدخلت مصر لأكثر من مرة للتهدئة وإنقاذ الشعب الفلسطيني من وطأة ما تقوم به إسرائيل.