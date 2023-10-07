محمد مصطفى أبو شامة: «طوفان الأقصى» أحدثت زلزالاً في الداخل الإسرائيلي

قال الكاتب الصحفي، محمد مصطفى أبو شامة، إن عملية طوفان الأقصى، التي قامت بها حركة حماس اليوم السبت، في غلاف غزة، أحدثت زلزالاً في الداخل الإسرائيلي، لكنها في الوقت ذاته وضعت الأراضي الفلسطينية تحت مطرقة الآله العسكرية الإسرائيلية الغاشمة.

وأعرب «أبو شامة» عن مخاوفه من رد فعل جيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم أن عملية طوفان الأقصى جاءت لوضع حد للانتهاكات المستمرة الأخيرة، التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

الاعتداء على الفلسطينيين

وأضاف «أبو شامة»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن «الخوف كبير من رد الفعل بأن يكون هناك رد فعل عنيف جداً في غزة، وخصوصاً بعد غلق المعابر مع الأردن بشكل كامل، والاعتداء على الفلسطينيين في القدس ما زال قائم، وهناك تخوف من رد فعل المستوطنين والاحتلال أيضاً من حدوث قصف عنيف في غزة، ووقوع عدد كبير من الشهداء».

وأكد الكاتب الصحفي أن صمت المجتمع الدولي على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، هو السبب وراء تفجّر الأوضاع، كما أن غياب حلّ القضية الفلسطينية بعد 75 عاماً من المعاناة والتشرد، ومواصلة سياسة ازدواجية المعايير، وصمت المجتمع الدولي على الممارسات الإجرامية والعنصرية ضد الفلسطينيين، هي السبب وراء تفجر الأوضاع.

الاحتلال الاسرائيلي

وتابع: « إنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط 1967، والاعتراف بحق الشعب في الاستقلال والسيادة، هو ما يوفر الأمن والاستقرار في المنطقة».