حزب «الجيل»: نرفض كل مخططات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من وطنهم

أدان ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، الاعتداءات الإجرامية الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وشن طائراته الحربية غاراتها على أهلنا المدنيين في قطاع غزة، إذ تهدمت البنايات المأهولة بالسكان، والمستشفيات وتحاصر غزة الصامدة حصارا قاتلاا.

أشار «الشهابي» لـ«الوطن»، إلى وقوف مصر قيادة وحكومة وشعبا وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني مع الفلسطين، ومع تمسكهم بأراضيهم، وحقهم في إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أكد رئيس حزب الجيل، رفضه ورفض الشعب المصري كل مخطاطات الأعداء لتصفية القضية الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني البطل والصامد لن يقبل بغير بلاده بديلا، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني بنضاله الأسطوري ظل متمسكا بالعودة وقدم تضحيات خلدها التاريخ الإنساني على مدى 70 عاما، وما زال يكتبها إلى الآن، من خلال شجاعة وبطولة المقاومة الفلسطينية.

أكد ناجي الشهابي، رفض الشعب الفلسطينى كل المخطاطات الصهيوأمريكية الرامية إلى ضرب المدنيين في غزة وقتلهم لإجبارهم إما على الموت أو ترك أرضهم المقدسة، والرحيل إلى «وطن بديل»، وأوضح أن سيناء أرض مصرية ولن تكون إلا أرض مصرية، لافتا إلى أن هذا إيمانه وإيمان المصريين وإيضا إيمان الشعب الفلسطيني.

أضاف رئيس حزب الجيل أن القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفا هو الأخطر في تاريخها، مشددا على أن مخطط المحتل الصهيوني لتصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها وإجبارهم على تركها سيفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني ورفض الشعب المصري.

ودعا إلى تضامن كل الشعوب العربية وحكوماتهم إلى الوقوف بقوة في وجه هذه المخطاطات وتداعياتها على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني.