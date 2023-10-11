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أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تضرب بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط

كتب:

كريم روماني
07:40 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الدكتور نجاح الريس

الدكتور نجاح الريس

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وهو موقف أمس واليوم وغدا، موضحاً أن مصر داعمة لمطالب الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، وقرار رقم 338 نوفمبر 1973، الخاص بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطين.

وأضاف «الريس» في تصريحات لـ«الوطن»، أن إسرائيل تضرب بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، بما تقوم به في غزة حاليا، مؤكدا أن مصر تدعو الدول الكبرى لتفعيل القوانين الدولية المنصوص عليها، بجانب حرصها على مد يد العون للشعب الفلسطيني في محنته.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن إسرائيل حاليا تنفذ إبادة جماعية لقطاع غزة، وهو ما يراه العالم كله علنا، مشيدا بموقف مصر الثابت في وقت السلم والحرب.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة حاليا تلتفت إلى الخسائر التي سببها الشعب الفلسطيني للجانب الإسرائيلي، وعلى أساس ذلك تدعم الجانب الإسرائيلي، ولا تلتف نهائيا للخسائر التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على أرضه.

ونوه بأن الأمن القومي المصري غير قابل للمساومة نهائيا، وسياسة الدولة المصرية وحدودها ليست مستباحة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.