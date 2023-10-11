يوفر استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 العديد من المزايا لذوي الهمم من المواطنين، إذ تتيح لهم الكثير من الخدمات، والإعفاءات من الضرائب ومصاريف دخول الأماكن العامة، والمدارس والجامعات والخصومات في وسائل المواصلات، وغيرها من الخدمات.

وتوضح «الوطن» عبر السطور التالية خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 والفئات المستحقة لها، وفقًا لما بينته وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الرسمي.

طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

- سجل طلبك من خلال البوابة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي من هنـــا.

- تأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسؤولية قانونية وسيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، وتأكد من أن الملفات المرفقه واضحة ومرفقة بشكل سليم.

- بعد ملء البيانات الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية.

- بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك، يجب عليك الاحتفاظ به.

- قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

- في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة.

- بعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد، ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

- سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، بناء على البيانات التي تم استيفاؤها، وما إن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أم لا.

الإعاقات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة

- فقد السمع التام.

- الشلل الدماغي.

- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

- الشلل الرباعي.

- الإعاقات الذهنية الشديدة.

- الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

- اضطراب طيف التوحد.

- شلل الأطفال الشديد.

- الإعاقات المتعددة.

- البتر متعدد الأطراف، أو في طرف واحد، يد أو قدم.

- كف البصر.

- ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد سن البلوغ.

ومن الإعاقات الخفيفة المستحقة للبطاقة أيضًا:

- الإعاقة البصرية «ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل».

- الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.

- وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبارالمعتمدة.

- شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة.

- ضمور العضلات البسيط.

- تيبس المفاصل.

- إصابات وتشوهات العمود الفقري.

- بتر أصابع أو سلاميات متعددة بالطرف الواحد.

- عيوب خلقية.

- ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.

- الشلل الدماغي البسيط.

- خلل بالأعصاب الطرفية.

- الإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص.

- أمراض الدم ذات التأثير البسيط، والتي منها: «الثلاسيميا - أنيميا البحرالمتوسط - الأنيميا المنجلية - الهيموفيليا».