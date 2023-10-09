أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، خلال الأيام القليلة الماضية، المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة، تحت شعار «هنوصلك»، التي تستهدف من خلالها، استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة جديدة، للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، تأكيدًا على حرص الدولة ممثلة في الوزارة، لتقديم الدعم لـ«قادرون باختلاف»، إذ تتيح هذه البطاقة مزايا عدة لحاملها من ذوي الإعاقات المختلفة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات استلام بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات استلام بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

1- تبدأ خطوات استلام بطاقة الخدمات المتكاملة، بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة، للتسجيل عليه.

2- حجز موعد الكشف الطبي للحصول على موعد ومكان الكشف الطبي.

3- تتولى لجنة طبية متخصصة، إجراء الكشف الطبي على المواطن الذي سجل بياناته.

4- حال الموافقة على الشخص، تُحدد نوع الإعاقة.

5- يجري اعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني، لتستلمه وزارة التضامن الاجتماعي.

الكشف الوظيفي لتأكيد الإعاقة

6- تجري وزارة التضامن الاجتماعي، الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة.

7- حال القبول، تُرسل البيانات لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من قبل الشركة المختصة التي جرى التعاقد معها.

8- وفي النهاية، تصدر وزارة التضامن، بطاقات خدمات متكاملة للمواطنين المقبولين على عناوين منازلهم، أو من خلال الذهاب إلى مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها.