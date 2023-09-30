الخط الساخن لكارت الخدمات المتكاملة ومميزاته

الخط الساخن لكارت الخدمات المتكاملة واحد من الخدمات التي وفرتها وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير الأمر على الاشخاص ذوي الإعاقة حيث يمكن من خلاله تقديم التظلمات على سبيل المثال.

ووفق وزارة التضامن الاجتماعي فإنها خصصت الخط الساخن لكارت الخدمات المتكاملة بعد تدريب القائمين على منظومة الكشف الطبي والوظيفي كما أن الخط يتيح الحق للمواطن أن يتظلم ويعيد الكشف مرة أخرى.

الخط الساخن لكارت الخدمات المتكاملة

ويمكن للمواطنين الاتصال على الخط الساخن لكارت الخدمات المتكاملة وهو 15044 للاستفادة من المنظومة الإلكترونية التي تعد نقلة نوعية في حياة المواطنين من ذوى الإعاقة وجزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

- خصومات على الأندية الرياضية.

- الإعفاء من الضرائب.

- الحصول على سكن حكومي مناسب.

- الدمج في المدارس.

- الجمع بين معاشين.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- الكشف المجاني في المستشفيات.