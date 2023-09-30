حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وأسباب الرفض

يهتم كثيرون من ذوي الهمم باستخراج كارت الخدمات المتكاملة التي توفره وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص الذين لديهم إعاقة جسدية، لمساعدتهم في الحصول على جميع الخدمات التي يرغبون بها بسهولة، دون أن يكون هناك عائق يمنعهم من ذلك، بعد أن يتم حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على كارت الخدمات المتكامله.

ويعد الكشف الطبي من أبرز الخطوات التي يجب على الراغب في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة إجراءها، ونوضح من خلال حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وأسباب الرفض، وفق موقع وزارة التضامن، والذي جاء كالتالي:

خطوات حجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على كارت الخدمات المتكامله وأسباب الرفض

- يقوم الراغب في استخراج كارت الخدمات المتكاملة بالدخول على موقع وزارة التضامن، ثم يتم تسجيل البيانات.

- وبعد ذلك يقوم المواطن بالدخول على رابط حجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة، ويقوم بتسجيل البيانات المطلوبة لحجز مواعيد الكشف الطبي بدقه، وهي التي يتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه، والتأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

- وبعد ملء البيانات الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية، والتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

- وبعد التسجيل يظهر لمقدم الطلب الرقم الخاص بطلبه، ويجب الاحتفاظ به، ولا يعني التسجيل أنه تم القبول.

- وبعد ملء البيانات، يظهر المواطن عنوان مركز التأهيل الذي يقوم بالكشف من خلاله، فضلا عن تاريخ الكشف، أو مكان مركز التأهيل التابع له والتحاليل المطلوبة.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

- يقدم المواطن صورة بطاقة الرقم القومى وأصلها.

- عدد 3 صور شخصية مقاس 4 × 6 بخلفية بيضاء.

- شهادة ميلاد مميكنة.

- التقرير الطبي الذي يتم إرساله إلكترونيا من وزارة الصحة لوزارة التضامن «المواطن لن يحمل ورقة في يده».