النائب عمرو هندي: موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لم يتغير عبر التاريخ

أكد النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لم ولن يتغير عبر التاريخ، والقيادة السياسية حريصة على دعم القضية في كل المحافل والمؤتمرات الدولية، ومن ثم لن نقبل المزايدة على موقف الدولة المصرية في هذا الملف على وجه التحديد.

أضاف «هندي» لـ«الوطن»، أن مصر دائما تستهدف توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام بين الفصائل، وأن تعامل مصر مع القضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة، يقوم على محورين هما بناء الدولة وحفظ التماسك السياسي والاجتماعي، وذلك من خلال التعاون مع فلسطين لضمان بناء كل مؤسسات الدولة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك يجري في إطار آليات الحفاظ على الاتصال الجغرافي الطبيعي للدولة، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات، والدولة المصرية قيادة وشعبا حريصة طوال الوقت على إدارة القضية الفلسطينية وملفاتها متعددة المستويات الاقتصادية التنموية، والسياسية، والأمنية عبر مؤسسات فلسطينية وطنية؛ بهدف تنظيم التعاون عبر قنوات رسمية وليس عبر تقديم منح وبدائل مؤقتة غير مستقرة، والعمل طوال الوقت على استعادة التماسك السياسي والمجتمعي الفلسطيني لتعظيم فرص إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة ومستقرة سياسيا ومجتمعيا.