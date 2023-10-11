نفاد تذاكر حفل بهاء سلطان في مهرجان «ليلة عمر» بدار الأوبرا الكويتية

نفدت تذاكر حفل الفنان بهاء سلطان، الذي يقام يوم الجمعة المقبل، ضمن مهرجان «ليلة العمر» الذي يقام على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دار الأوبرا الكويتية، وفق ما أعلن القائمون على الحفل.

بهاء سلطان يروج لحفله في الكويت

وروج بهاء سلطان منذ ايام عبر «إنستجرام» لحفله الغنائي بمهرجان «ليلة عمر» الذي يشارك معه فيه الفنان تامر عاشور.

حفل بهاء سلطان في العلمين الجديدة

وأحيا الفنان بهاء سلطان، مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا بمدينة العلمين الجديد، ورفع شعار كامل العدد، ضمن مهرجان العلمين الجديدة 2023، وقدم بهاء سلطان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه.