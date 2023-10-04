«عملنا كل حاجة صح».. أغنية جديدة تجمع بهاء سلطان مع تامر حسين

تعاون فني جديد يجمع بين الثلاثي الفنان بهاء سلطان، والشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، من خلال أغنية جديدة، يتم تسجيلها حاليًا بأحد الاستديوهات، تمهيدًا لطرحها على موقع المشاهدات يوتيوب بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية وجميع المنصات الموسيقية.

وروّج الشاعر تامر حسين، للأغنية الجديدة المرتقبة، من خلال نشر فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهر من خلاله بهاء سلطان، وعزيز الشافعي، لحظة تسجيل الأغنية بالاستديو، وهى من توزيع أحمد عادل، هندسة صوت ماهر صلاح.

كلمات أغنية بهاء سلطان الجديدة

وكشف تامر حسين عن مقطع من كلمات الأغنية الجديدة للفنان بهاء سلطان، عبر انستجرام «عملنا كل حاجة صح مع اللي غدروا بينا.. وياما لِعبوا بينا.. وقُلنا ماعلينا.. لكن خلاص ده كله بح.. من الطيبة اتعافينا وفهمنا مين معانا وعرفنا مين علينا».

بهاء سلطان يدخل السينما بـ زبدة سايحة

وتعاقد بهاء سلطان، على المشاركة في فيلم سينمائي جديد يحمل اسم زبدة سايحة، ويتم التعاقد حاليًا مع نجوم وأبطال الفيلم، حسب ما أعلنت الشركة المنتجة في بيان رسمي منذ أيام.