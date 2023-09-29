بهاء سلطان يروج لحفله في «مهرجان ليلة عمر الغنائي» بالكويت 

روج الفنان بهاء سلطان، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله الغنائي بمهرجان ليلة عمر الغنائي، الذي تقام فعالياته في دولة الكويت ويشاركه في الحفل الفنان تامر عاشور.

وحرص بهاء سلطان على نشر البوستر الدعائي للحفل، الذي يحمل صورته على أنغام أغنية «أصل الدلع».

بهاء سلطان يروج لحفله مع أحمد سعد

كما أعلن بهاء سلطان منذ أيام عن حفله الغنائي من خلال نشر البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلا: «الكويت مستنيكم يوم 13 أكتوبر في كويت أرينا مهرجان ليلة عمر الغنائي».

بهاء سلطان في العلمين الجديدة

وحقق الفنان بهاء سلطان، مؤخرا نجاحا كبيرا بحفله الغنائي الذي أقيم بمدينة العلمين، ورفع شعار كامل العدد، ضمن مهرجان العلمين الجديدة 2023، وقدم بهاء سلطان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه.